الإمارات تثبت مجددا رؤيتها المستقبلية وتعيد كتابة التاريخ العلمي للمنطقة

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مقالا تحليليا يتحدث عن نجاح دولة الإمارات في الولوج إلى عالم الفضاء وإثبات رؤيتها المستقبلية في تحقيق أهدافها ومساعيها.

وجاء في المقال أن "قطاع الفضاء الإماراتي ولد على أرضية صلبة ووفق مخطط مدروس بعناية ورؤية مستقبلية واضحة هدفها أن تكون الإمارات مساهما رئيسيا في هذا المحفل الذي تقتصر عضويته حاليا على قلة من الدول ".

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حيث "سجل قطاع الفضاء الوطني استثمارات تجاوزت 22 مليار درهم إماراتي في سنوات قليلة وهو رقم ليس بالقليل إذا ما تمت مقارنته بتاريخ تأسيس وكالة الفضاء الإماراتية في 2014 ".

وأشار المقال إلى أنه "مثلما كانت الإمارات مميزة بوضع قدم سبق عربي في هذا المحفل مع نهاية حقبة الخمسين الأولى من تأسيسها بوصول أول رائد فضاء عربي إلى المحطة الدولية للفضاء، هاهي اليوم، تبدأ الخمسين الثانية بخطوة مميزة أيضا بالإعلان عن أول رائدة فضاء عربية في إضافة جديدة لسجل من الإنجازات تسطره المرأة الإماراتية".

ووفقا لما جاء في المقال، فإنه من اللافت اليوم، أن "العدد الضخم للمتقدمين من شباب وشابات الوطن المؤهلين علميا والذي تجاوز عددهم 4300 شخص مما يؤكد على النجاح الكبير لمخرجات المنظومة العلمية والتعليمية في الدولة وإيمان شباب الوطن بهذا البرنامج الوطني الذي يحظى بدعم القيادة الرشيدة".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "إن برنامج الفضاء الإماراتي الطموح يسير بخطى راسخة ووفق مخطط مدروس يقوم على رؤية هدفها تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلهم بالمعرفة والخبرات العلمية لقيادة هذا القطاع".

ويشار إلى أن الإمارات تعول عبر برنامجها الوطني للفضاء وخاصة بعد نجاح مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ على "تعزيز مكانتها علميا وعالميا وأن تكون مساهما في العطاء العلمي العالمي من أجل مستقبل أفضل للبشرية".