وصول أكبر كراكة بالشرق الأوسط إلى قناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "صدى البلد" المصري، فقد أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن وصول الكراكة الجديدة" مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط محمولة على متن سفينة النقل الثقيل "إكسيانج ريو كو" لمنطقة غاطس بورسعيد مساء الجمعة.

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وقال ربيع إنها ستتحرك لعبور القناة اليوم ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، ومتجهة إلى منطقة الانتظار "إي 1" بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

وأوضح أن إجراءات فصل الكراكة عن السفينة ستتم تحت إشراف ومتابعة من الهيئة وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة "آي إتش سي" الهولندية، على أن تتولى قاطرات الهيئة بعد ذلك تحريك وقطر الكراكة بالمجرى الملاحي.

وكانت ترسانة "آي إتش سي" الهولندية، قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنه بمجرد تشغيل الكراكة مهاب مميش، الاكبر بالشرق الاوسط، ستمتلك هيئة قناة السويس واحدة من أقوى الجرافات في العالم.

ومن المتوقع أن يتم نشر الحفارة الجديدة بشكل أساسي لصيانة وتحسين منطقة مستوى سطح البحر التي تربط بين البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، كما لديها القدرة على العمل بفعالية في الظروف القاسية في المنطقة، ومع جميع انواع التربة.

جدير بالذكر أن هيئة قناة السويس كانت قد تعاقدت علي الكراكة مهاب مميش في 2017، مؤكدة أنها ستوفر علي الدولة 60 مليون دولار سنويا، كما يمكنها العمل 24 ساعة، والتكريك حتي 29190 كيلوواط للصخور الثقيلة .

ويصل إجمالي طول الكراكة 147.4 مترًا وإجمالي طاقة قاطعة مثبتة تبلغ 4800 كيلو وات ، كما يمكن لها الجرف حتى عمق 35 مترًا.