شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتعمق الموجة الباردة على كثير من المناطق خلال الـ 48 ساعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، تعمق الموجة الباردة على كثير من المناطق خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يحدث الآن تعمق الكتلة الباردة على شمال المملكة ونلاحظ أن طريف سجلت ١٧ درجة الساعة ١ ظهر اليوم السبت، ونلاحظ أيضاً الفرق الكبير في درجات الحرارة بين شمال المملكة ووسط وشرق نلاحظ انها تقترب من حاجز الأربعين.

وأضاف الراصد الجوي سامي الحربي: “عموماً خلال ٤٨ ساعة تعمق أكثر الموجة الباردة على كثير من مناطق البلاد”.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية) فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق (تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، المدينة المنورة، مكة المكرمة) وسماء غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جنوب غرب المملكة.