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شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مكة تعلن توفر 8 تطبيقات معتمدة لذبح وتوصيل اللحوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم السبت، عن توفر تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف بيطري متكامل لضمان سلامة الذبيحة، وكذلك حرصاً على تطبيق الإجراءات الإحترازية ولضمان سلامة الجميع.
ودعت أمانة مكة الجميع إلى ضرورة تجنب الازدحام في المسالخ والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة والموضحة وفقاً للإنفوجراف التالي:
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