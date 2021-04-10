مصر تعلن العثور على أقدم سمكة مجففه في المدينة المفقودة منذ آلاف السنين... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن حواس، قوله إنه "توجد أماكن لتخزين السلع الغذائية، وتم استخراج أحجار ثمينة منها خواتم وعقود"، كما كشف سر العثور على سمكة مغطاة بالذهب وقال: "أعتقد أن هذا كان للعبادة".

وكان حواس، قال إن اكتشاف المدينة المفقودة "صعود آتون" يتيح معرفة الكثير من المعلومات والأسرار عن الحياة في مصر القديمة. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أمس الجمعة، أن الكشف هو الأهم بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، نظرا لما يتيحه الكشف الجديد من معلومات هامة عن طبيعة وأسرار الحياة في مصر القديمة، لأول مرة، منذ نحو 3000 سنة.​