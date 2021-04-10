تونس.. رئيس الحكومة يعلن عن تعديل توقيت حظر التجوال

دبي - محمود عبدالرازق - وكان التوقيت السابق الذي أقرته الحكومة من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا والذي خلف موجة رفض واسعة في الشارع التونسي خاصة في صفوف أصحاب المهن الحرة مثل عمال المقاهي والمطاعم.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد طلب من رئيس الحكومة مراجعة قرار حظر التجوال ومراعاة الجانب الاقتصادي والاجتماعي للفئات المتضررة من الإجراءات الأخيرة لمكافحة فيروس كورونا.

وكان قرار الحكومة التونسية القاضي بتضييق الإجراءات الصحية لمكافحة كورونا وفرض حظر تجوال، قد أثار غضبا شعبيا عاما في البلاد، خاصة مع تزامن هذه الاجراءات مع بدء شهر رمضان الذي يمثل مناسبة للانتعاش الاقتصادي لدى العديد من العائلات والتجار.