العراق يدعم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد- سبوتنيك. وأوضح الكاظمي خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بحسب بيان لرئاسة الوزراء العراقية، أن "العراق يدعم مبادرات إنهاء الصراع في اليمن، ودعم لبنان لتجاوز ظروفه الصعبة، كذلك يؤيد عودة سوريا الى الجامعة العربية وتشجيع الحوار الداخلي فيها".

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كما أشار الكاظمي إلى أن "أمام الجامعة العربية دورا مهما تضطلع به في تعزيز التقارب البنّاء وتجاوز الخلافات، وتعضيد جهود التهدئة بين الدول الإقليمية الفاعلة والتي ترتبط بعلاقات تاريخية تتجاوز الأزمات الراهنة".

في سياق متصل، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، إنه يتابع قوة أداء العراق في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الأداء القوي يعكس الكثير من الثقة بالنفس.

وأكد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي ببغداد مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين "أود القول إنني أتابع أداء العراق في الإقليم وقوة هذا الأداء تعكس الكثير من الثقة بالنفس"، مضيفا "العراق دولة مؤسسة للجامعة العربية ولديها ارتباط وثيق مع الجامعة".

وتابع أبو الغيط "آمل أن تكون هذه الزيارة تدعم العلاقات والنظرة ما بين الجامعة العربية والعراق".

من جهته، قال وزير الخارجية العراقي "تطرقنا خلال لقائنا إلى العلاقات العربية بصورة عامة ومع تركيا وإيران بصورة خاصة وناقشنا بعض القضايا المتعلقة بعمل الجامعة"، مضيفا "بحثنا مواضيع المنطقة وفعاليات الجامعة العربية وتحدثنا عن سياسة العراق الخارجية في الوقت الحاضر ونتائج الزيارات التي قامت بها الوفود العراقية إلى دول الجوار".