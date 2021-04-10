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السعودية تعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة خلال رمضان

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي رئيس اللجنة العليا للعمرة، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لأداء مناسك العمرة، خلال شهر رمضان المقبل، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

وأكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن ذلك يأتي امتدادًا لجهود القيادة السعودية، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين، مشيرا إلى أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والإنسانية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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