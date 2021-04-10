شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» ينبه: أمطار رعدية بجازان والطائف ورياح نشطة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تؤدي لنشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والعارضة، و فيفا، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 8 مساءً.