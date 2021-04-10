شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سرعة جنونية وتهور على أحد الطرق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق انطلاق قائد مركبة بسرعة جنونية على الطريق، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وظهر خلال المقطع سائق مركبة ينطلق بسرعة جنونية وتهور على الطريق دون مراعاة لحقوق الآخرين، وسط مطالبات باتخاذ ما يلزم حيال هذه الممارسات التي تعرض سالكي الطريق للخطر.
يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “الخليج 365”، بدقة تحديد مكان أو توقيت تصوير المقطع المتداول.
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