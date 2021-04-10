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شاهد.. المدير العام لإدارة الشبخ زايد التعليمية بمصر يكرم الطالب محمد فايز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كرم الاستاذ سيد عبد العزيز المدير العام لإدارة الشبخ زايد التعليمية  بمصر الطالب محمد فايز محمد مدرسة عمرو بن العاص.

 

و تم تصعيده للتصفيات علي مستوي الجمهورية في مسابقة المشروع الوطني للقراءة.

 

وكان سيد عبد العزيز مدير عام إدارة الشيخ زايد التعليمية أكد أن الإدارة نجحت فى تنفيذ أكبر عملية للتحول الرقمي في كافة الأعمال المرتبطة بالعملية التعليمية بالإدارة والمدارس التابعة لها لتصبح أول إدارة علي مستوي الجمهورية تفعل التحول الرقمي لمسايرة التطور السريع في تحديث وتطوير العملية التعليمية وذلك فى إطار خطة الدولة للتيسير على المواطنين.

 

يذكر ان مدير مدرسة عمرو بن العاص الاستاذ خالد حسين حصل علي المركز الاول في مسابقة الرائد العام علي مستوي ادارة الشيخ زايد التعليمية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ وله انشطة اجتماعية وتعليمية مكرسة لخدمة ابناء المدرسة والتي تحقق دوما مراكز متقدمة مما يعده نموذجا  لقيادات التعليم التي يحتذي بها

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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