ماذا كتب الرئيس التونسي في سجل زيارات ضريح عبد الناصر؟

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع قناة "نسمة" التونسية، فقد حرص الرئيس التونسي على تسجيل بعض الكلمات في سجل الزيارات الخاص بالضريح.

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وعبر سعيد عن إعجابه بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدا أن مواقفه لا تزال حاضرة في أذهان التونسيين.

وكتب في سجل الزيارات ما نصه: ""بسم الله الرحمن الرحيم. وقفت اليوم أمام ضريح الزعيم جمال عبد الناصر ترحما على روحه الطاهرة ومتذكرا مواقفه ومناقبه، كنا في تونس نتابع خطبه، ولا زالت العديد من مواقفه إلى حد اليوم حاضرة في أذهان الكثيرين.. رحمه الله رحمة واسعة وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد".

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد يزور القاهرة لمدة ثلاثة أيام بدء من أمس الجمعة، حسبما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال البيان إن هذه الزيارة تندرج في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

يشار إلى أن علاقات مصر وتونس شهدت مؤخرا تنسيقا في المواقف، خاصة بشأن الازمة الليبية، كونهما جارين لصيقين لليبيا.