مرسوم رئاسي إماراتي بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "الإمارات اليوم"، فقد أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي.

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ووفقا للمرسوم فقد تم تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيسا للمصرف، وعضوية كل من عبدالرحمن صالح آل صالح، نائبا للرئيس، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي نائبا كذلك، وخالد محمد سالم بالعمى محافظا للمصرف المركزي.

وضم المرسوم في عضوية مجلس الإدارة كلا من يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، والدكتور علي محمد بخيت المداوي الرميثي.

يشار إلى أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تم تأسيسه بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة، تعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المصرفي للدولة، وحماية المستهلكين من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التي تسهم في دعم النظام الاقتصادي المستدام.