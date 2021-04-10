كيف رد عضو مجلس الأعيان الأردني على سؤال مفاجئ عن مكان الأمير حمزة

دبي - محمود عبدالرازق - وحول ذلك وجهت شبكة "CNN" الأمريكية سؤالا لعضو مجلس الأعيان الأردني حسين المجالي في مقابلة، قالت الشبكة أنها ستيث كاملة يوم الاثنين القادم ضمن برنامج "كونكت ذا وورلد".

وقال المجالي في رده على السؤال، إنه "ليس على اطلاع بمثل هذه المعلومات"، مؤكد أنه بنسبة 99% فإن الأمير حمزة في منزله مع عائلته والذي يبعد حوالي 400 متر فقط عن إقامة الملك.

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وأوضح أن "العائلة الملكية تعيش في مجمع واحد وهو موجود هناك".

وأضاف أن "كل الأوسمة التي انتشرت على مواقع التواصل حول مكانه ليست صحيحة، وأنه في رعاية الملك".

وتابع "ينسى الناس أحيانا أنه أخ للملك وأنه إذا كان هناك أي فكرة عن أدوات مختلفة يمكن استخدامها، فلم يكن ليظهر الأمر على أي حال، لقد أعلن الأمر بشكل رسمي وظهرت تفاصيله".

وأكد أن "الأمر قد حسم وقام الأمير حمزة بالتوقيع على ورقة يلتزم بها بولائه للملك ويضع نفسه تحت إمرته وسيواصل حياته"، مشددا على أن هذه هي الحقيقة.

يأتي ذلك على خلفية الأزمة التي اندلعت في الأردن بعد اتهام ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، بالتورط في مؤامرة لزعزعة استقرار البلد، ليعتبر الأمير حمزة اتهامه بالتخطيط للانقلاب على أخيه والمس بالأمن القومي لبلاده "أكاذيب الهدف منها التغطية على التراجع" في الأردن.

وأعلن الملك عبد الله الثاني مؤخرا أن "الفتنة وئدت" في البلاد بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الذي لا يزال في منزله مع عائلته، وشدد على أن المملكة الآن "مستقرة وآمنة".