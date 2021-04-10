اسماعيل عمر جيله رئيسا لجيبوتي لفترة خامسة

دبي - محمود عبدالرازق - الجزائر - سبوتنيك. وقال الوزير شيخ، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الجيبوتية، إن "الرئيس إسماعيل عمر جيله حصل على 167.535 صوتا، أي 98.58 في المئة. هذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 [نيسان] أبريل 2021"، موضحا أن النتائج النهائية ستصدر قريبا عن المجلس الدستوري.

وخاض جيله [73 عاما] الانتخابات في مواجهة منافس واحد فقط هو رجل الأعمال زكريا إسماعيل فرح [56 عاما].

وانطلقت، أمس الجمعة، عملية التصويت لـ 215 ألف ناخب مسجل من إجمالي عدد سكان جيبوتي، البالغ عددهم 990 ألف نسمة.

وجيله أطول رؤساء أفريقيا بقاء في السلطة، وهو ثاني رئيس لجيبوتي منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1977 بعد الرئيس حسن جوليد الذي تولى السلطة منذ ذلك التاريخ وحتى عام 1999.

وجرى تعديل دستور جيبوتي عام 2010 لإلغاء ربط الفترات الرئاسية بحدود زمنية، رغم وضع حد للسن عند 75 عاما، ما يعني أن ولاية جيله الخامسة يجب أن تكون الأخيرة.