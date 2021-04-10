السيسي يؤكد مع نظيره التونسي ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا

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القاهرة - سبوتنيك. وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي قيس سعيد في القاهرة: "أجرينا مباحثات مكثفة وتناولنا تطورات الأزمة الليبية، وأكدنا استعدادنا لتقديم الدعم للسلطة الجديدة بما يمكنها من عقد الانتخابات في موعدها المقرر وإنهاء التدخلات الخارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة بما يضمن استعادتها سيادتها وضمان وحدة أراضيها".

وخلال المؤتمر، وجه الرئيس التونسي دعوة للرئيس المصري لزيارة تونس تقبلها السيسي وأكد العمل على تلبيتها.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إنه "تم عقد جلسة مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس المصري بأخيه الرئيس التونسي ضيفاً كريماً على مصر، مثمناً المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين".

وأشار السيسي، إلى "حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين الشقيقين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً في ظل العضوية الحالية لتونس بمجلس الأمن".