الرئيس التونسي يبعث رسالة قوية لإثيوبيا من مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الرئيس التونسي، أن بلاده لا تقبل أن يتم المساس بحقوق مصر في حصتها من مياه نهر النيل، وذلك في ظل تعثر المفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى.

وقال سعيد، في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي " بالنسبة إلى التوزيع العادل للمياه، أكررها أمام العالم كله، لن نقبل أبدا بأن يتم المساس بأمن مصر المائي".

وأضاف سعيد: "نبحث عن حلول عادلة ولكن الأمن القومي لمصر هو أمننا وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا".

وأعلن: "أقول هذا عن قناعة تامة لأننا قرأنا التاريخ جيدا ونستشرف المستقبل جيدا".