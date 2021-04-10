الكاظمي: قتلنا ثاني أكبر شخصية في "داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عن مكتبه نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، أن القوات الأمنية قتلت ثاني أكبر شخص في تنظيم "داعش" الإرهابي، لافتا إلى أن مهمة قوات التحالف الدولي تحولت الى تدريبية استشارية.

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تصريحات الكاظمي جاءت خلال حضوره فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لمكافحة الإرهاب الذي يُقيمه جهاز مكافحة الإرهاب اليوم السبت بالعاصمة بغداد، بحضور رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، ومشاركة عدد من ممثلي البعثات الدولية وممثل عن التحالف الدولي في العراق ووزراء وقادة أمنيين.

وأشاد الكاظمي بدور “جهاز مكافحة الارهاب الذي كان بمستوى الطموح والمسؤولية وساهم بشكل كبير في معارك التحرير ضد “خوارج العصر” عصابات داعش الارهابية".

وأوضح أن “الإرهاب أصبح تحديا عالميا يهم الجميع وقد ساهم العراق بشكل كبير في مواجهة هذا التحدي، مشيراً إلى أن العراقيين ساعدوا العالم بأكمله في التخلص من شبح الإرهاب الذي كان ينتشر بسرعة ووقف مع العراق أصدقاء كثيرون ولكن النصر الذي تحقق على الإرهاب كان في النهاية نصرا عراقيا وعلى العراقيين أن يشعروا بالفخر أنهم قاتلوا الإرهاب وكالة عن أنفسهم وعن العالم كله".

وأضاف أن “جميع القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة والحشد والبيشمركة وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وغيرها، شاركت في هذا الإنجاز ولكن كانت هناك خصوصية بارزة لقوات مكافحة الإرهاب حيث أن اختصاصهم الرئيسي هو مكافحة الإرهاب ، وقامت قوات هذا الجهاز الوطني بدور كبير وبارز جدا في دحر عصابات داعش الارهابية وما زالت تقوم بعمل جبار في ضرب الخلايا الإرهابية المنتشرة في المناطق النائية".

وتابع "أنجزنا انتصارات كبرى خلال الأشهر الماضية وأنهينا وجود ما يسمى بولاية دجلة خلال عملية “السيل الجارف” التي قام بها أبطال قواتنا المسلحة في جهاز مكافحة الإرهاب".

وأكد: قتلنا ثاني أكبر شخص في تنظيم داعش الإرهابي ضمن العشرات من القيادات الكبار والمئات من عناصر هذا التنظيم ونحن الآن أمام أنواع أخرى من الإرهاب المتمثل بضبط الحدود والمنافذ الحدودية، مكافحة الفساد، ضبط السلاح المنفلت، ومنع التدخل الأجنبي".