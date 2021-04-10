أبو الغيط: قوة أداء العراق في الإقليم تعكس الكثير من الثقة بالنفس

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وأكد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي ببغداد مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين "أود القول إنني أتابع أداء العراق في الإقليم وقوة هذا الأداء تعكس الكثير من الثقة بالنفس"، مضيفا "العراق دولة مؤسسة للجامعة العربية ولديها ارتباط وثيق مع الجامعة".

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وتابع أبو الغيط "آمل أن تكون هذه الزيارة تدعم العلاقات والنظرة ما بين الجامعة العربية والعراق".

من جهته، قال وزير الخارجية العراقي "تطرقنا خلال لقائنا إلى العلاقات العربية بصورة عامة ومع تركيا وإيران بصورة خاصة وناقشنا بعض القضايا المتعلقة بعمل الجامعة"، مضيفا "بحثنا مواضيع المنطقة وفعاليات الجامعة العربية وتحدثنا عن سياسة العراق الخارجية في الوقت الحاضر ونتائج الزيارات التي قامت بها الوفود العراقية إلى دول الجوار".

ولفت حسين إلى أن "جزءا من نقاشنا متعلق بوضع سوريا, وأشرنا إلى أن الوضع غير المستقر في سوريا يؤثر على الوضع العراقي"، مشددا على أنه "من الضروري العمل لإيجاد سبل آليات الحوار مع مختلف الدول التي لها تأثير في الوضع السوري".