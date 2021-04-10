اخبار الخليج

من سيكون أول متلقي للقاح كورونا في ليبيا؟

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقال حمودة في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة سيكون أول المتلقين للقاح ضد فيروس ".

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الاستعدادات جارية لانطلاق حملة التطعيم الوطنية ضد اليوم.

وكان عبدالحميد الدبيبة قد أعلن يوم الخميس، أن الدفعتين الثانية والثالثة من لقاح "سبوتنيك" المضادة لفيروس كورونا سيصلان إلى ليبيا خلال يومين.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، يوم 4 أبريل/نيسان، عن وصول 101250 جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، مشيرا إلى أنه سيتم تخزين اللقاح في المخازن التابعة لوزارة الصحة إلى حين البدء في حملة التطعيم.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا