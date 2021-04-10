سينوفارم: بكين وافقت على بدء التجارب السريرية لثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة سينوفارم، أن بكين وافقت على بدء التجارب السريرية لثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا من الشركة.



ويأتي الضوء الأخضر لبدء التجارب بعدما جرى إقرار لقاحين خاملين من سينوفارم، تم استخدامهما على نطاق واسع في الداخل، وفي دول نامية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن اللقاح الثالث هو لقاح أعيد تركيبه، ويشمل أجزاء من بروتين سبايك (سنبلي) لتحفيز استجابة المناعة، حسب بيان نشر على الصفحة الرسمية للشركة على موقع "وي تشات"، السبت.