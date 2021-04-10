سر القطيعة لأول مرة... ما نصيحة ملك الأردن التي رفضها بشار الأسد

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Sergej Guneev
وعند سؤاله عن دعم الأردن لـ"الجيش الحر" في درعا، أجاب: "دعمناه خشية وصول المتشددين إلى حدودنا، ولم ندعم "الجيش الحر" ليقاتل النظام السوري"، وتابع: "عندما أيقن الملك أن روسيا ستدخل بقوة على الجبهة السورية، ذهب إلى موسكو واتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضبط الحدود السورية مع الأردن".
كما تطرق رئيس الحكومة الأردنية الأسبق إلى المفاوضات بين الأردن وتنظيم "داعش" الإرهابي، في محاولة لتحرير الطيار الأسير معاذ الكساسبة، الذي أسره التنظيم في الرقة عام 2014، وقال إن "داعش" رفض أن يبادل الطيار الأسير بالسجينين ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي المتهمين بقضايا إرهابية في الأردن"، مضيفا أن "عمان أعدمت هذين الإرهابيين بعدما أحرق التنظيم الكساسبة عام 2015".