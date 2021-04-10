سفراء 3 دول بينها تركيا يقدمون اليوم أوراق اعتمادهم في طرابلس

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي- سبوتنيك. وقال مصدر ليبي مسؤول فضّل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك"، إنه "سيقام حفل استلام أوراق اعتماد ثلاث سفراء أجانب لدول تركيا وبنما وباكستان في قصر ولي العهد الساعة 11 (بتوقيت طرابلس) بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich

وظهرت الحكومة الانتقالية الليبية برعاية الأمم المتحدة وبدعم من البرلمان في ليبيا بعد عدة سنوات من المحاولات الفاشلة، لا سيما وفي ظل الأزمة السياسية الخانقة التي عاشتها ليبيا.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، السلطة بشكل رسمي للبدء في إدارة شؤون البلاد في 16 مارس/ آذار الماضي، ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية العام الجاري.