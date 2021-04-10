الأردن يعلن عن إجراءات جديدة الإثنين المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لموقع "رؤيا الإخباري" فقد قال صخر دودين وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية: إن الحكومة ستعلن الاثنين المقبل عن إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ في شهر رمضان".

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وكشف دودين أن من بين تلك الإجراءات "السماح بأداء إقامة بعض الصلوات في المساجد التي يمكن الوصول إليها سيرا على الأقدام"، مرجحا أن تكون صلاتي المغرب والفجر.

ونفى المتحدث باسم الحكومة الأردنية أن تكون صلاة التراويح من ضمن الصلوات المتوقع عودتها خلال شهر رمضان، قائلا "أسوة بكل دول الجوار العربي والإسلامي".

وأوضح دودين أن من ضمن الإجراءات التي من الممكن الإعلان عنها أيضا السماح لخدمة التوصيل بالاستمرار بتقديم خدماتها حتى ساعات الفجر، وإجراءات أخرى حول المنشآت السياحية.

يشار إلى أن وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، كان قد أكد بداية إبريل/ نيسان الجاري أنه في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات الحكومية لكانت زيادة أعداد الوفيات بلغت 65%، لافتا إلى وجوب ربط أي إجراء تخفيفي بسرعة إعطاء اللقاحات، مؤكدا ضرورة أن يسود العلم المشهد، بحسب ما نشرته وكالة "عمون" الأردنية.

وحذر من أنه في حال إزالة حظر الجمعة والحظر الليلي ستزداد الإصابات 48%، والوفيات بنسبة 18%، وستصل الوفيات لنحو 200 بنهاية شهر أبريل/ نيسان الحالي، وفي حال رفع الإجراءات كاملة ستصل الوفيات إلى 700 وفاة، والإصابات سترتفع 250%، ولا يمكن أخلاقيا أن يتم فتح القطاعات، والدليل يجبرنا على ربط أي تخفيف للاجراءات باعطاء المطاعيم، معرباً عن تطلعه للوصول إلى صيف آمن بحلول الأول من حزيران.