الأمير الراحل فيليب يحيل بعض موظفي وكالة الأنباء الكويتية للتحقيق

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن الناطق باسم الوكالة، عصام الرويح، إحالة المتسببين في الخطأ الوارد ضمن خبر إعلان قصر باكينغهام وفاة الأمير فيليب دوق إدنبره زوج ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، في وقت سابق من أمس الجمعة إلى التحقيق.

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وجاء في عنوان الخبر: "بريطانيا تعلن وفاة الأميرة فيليب زوجة الملكة إليزابيث الثانية" بجلا من زوج.

وبين الرويح لصحيفة "الجريدة" الكويتية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة، انطلاقا من الحرص على جودة المحتوى ودقة النشرة.

و​قالت كلية الأسلحة البريطانية، إن جنازة الأمير فيليب لن تكون رسمية وإن جثمانه سيسجى في قلعة وندسور قبل إقامة الجنازة في كنيسة القديس جورج.

وحضور مراسم دفن الأمير فيليب بقتصر على عدد معين من الأشخاص، وطلبت السلطات عدم محاولة المشاركة في هذه المراسم بسبب الجائحة.

وأعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، أمس الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيت الثانية، عن 99 عاما.

وغادر زوج ملكة بريطانيا، الأمير فيليب، المستشفى في العاصمة لندن، في منتصف الشهر الماضي، بعد أن أمضى 4 أسابيع في العلاج من عدوى وأجرى عملية في القلب.

ومنذ دخول الأمير فيليب إلى المستشفى للعلاج، لم يزره علنا سوى نجله الأكبر الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني.

وتم إدخال "دوق إدنبره" إلى مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص في 16 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن شعر بتوعك وتلقى العلاج من مرض غير محدد، ولكنه ليس مرتبطا بفيروس "كورونا" المستجد.