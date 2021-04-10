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أبو الغيط : الجامعة العربية ستستضيف القادة العراقيين فى مقرها قريبا

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القاهرة - سامية سيد - أشار ​وزير الخارجية​ ​العراق​ي، ​فؤاد حسين​، إلى أن الوضع غير المستقر في ​سوريا​ يؤثر على الأوضاع في العراق.

 

ولفت حسين إلى أنه بحث مع الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​، الأوضاع في المنطقة، وأهم الملفات على الساحة الإقليمية، كما تناولنا الأوضاع في سوريا وكيفية تفعيل آليات الحوار بين دول الجوار السوري، وقال وزير الخارجية أنه بحث مع أبو الغيط وضع المنطقة وعلاقة العراق بالجامعة العربية

 

ومن جانبه أعلن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة ستستضيف القادة العراقيين في مقرها قريبا .

 

وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي :" اننا نقف مع العراق باي مطلب ونامل له كل الخير "، وأضاف :" بحثنا علاقة العراق مع الدول العربية والدول الاقليمية والكبرى ونثق بقدرة العراق على تعزيز تلك العلاقات".

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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