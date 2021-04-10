شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط : الجامعة العربية ستستضيف القادة العراقيين فى مقرها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار ​وزير الخارجية​ ​العراق​ي، ​فؤاد حسين​، إلى أن الوضع غير المستقر في ​سوريا​ يؤثر على الأوضاع في العراق.

ولفت حسين إلى أنه بحث مع الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​، الأوضاع في المنطقة، وأهم الملفات على الساحة الإقليمية، كما تناولنا الأوضاع في سوريا وكيفية تفعيل آليات الحوار بين دول الجوار السوري، وقال وزير الخارجية أنه بحث مع أبو الغيط وضع المنطقة وعلاقة العراق بالجامعة العربية