أبو الغيط وصل إلى بغداد ويعقد مؤتمرا مشتركا مع وزير الخارجية

دبي - محمود عبدالرازق - وفي بيان صادر عنه نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" أكد أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية، أن "الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وصل الى بغداد".

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ولفت البيان إلى أنه من المؤمل أن يعقد وزير الخارجية فؤاد حسين مؤتمرا صحفيا مشتركا مع أبو الغيط في مبنى الوزارة.

ومن المنتظر أن يلتقي ابو الغيط الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وبحسب تصريحات سابقة لأمين عام الجامعة العربية، فإن الزيارة تأتي تأكيداً على وقوف الجامعة مع العراق في ‏سياساته الرامية إلى مدّ جسور التعاون وبناء الثقة مع الدول الشقيقة.