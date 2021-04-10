إثيوبيا تتهم السودان باحتلال أراضيها وتنتقد موقف المجتمع الدولي

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY

وأشار ميكونين، خلال محادثات مع وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي، إلى أن "المجتمع الدولي لم ينتقد الخرطوم علانية لاحتلالها أراض إثيوبية باستخدام القوة"، وذلك حسب موقع "فانا" الإثيوبي.

وشدد وزر الخارجية الإثيوبي، على "إلتزام إثيوبيا بالعملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة"، مبدياً تقديره للمبادرات التي تقدم بها الرئيس الجديد للاتحاد.

يذكر أن هناك صراعا بين بعض المكونات السكانية بمنطقة "الفشقة" الحدودية بين السودان وإثيوبيا، حيث يتهم سكان المنطقة السودانيون قبائل إثيوبية باستغلال منطقة الفشقة للزراعة لصالحهم في بعض مواسم العام.

وتثير التحركات العسكرية السودانية توترا في العلاقات مع إثيوبيا، التي تنكر أحقية الخرطوم في السيطرة على تلك المساحات، وتمتنع عن وضع العلامات الحدودية، بينما يقول الجيش السوداني إنه استعاد 90% من أراضيه التي كانت محتلة من قبل الإثيوبيين.

وفيما يتعلق بالوضع في إقليم "تيغراي"، قال ميكونين، إن "الحكومة ملتزمة بتقديم الجناة للعدالة بناء على نتائج التحقيق المشترك بين المؤسستين".

وتطرق وزير الخارجية الإثيوبي، إلى جهود المساعدات الإنسانية في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بدعم الحكومة الإثيوبية التي لا تزال تغطي، كما يقول 70% من المساعدات التي تصل إلى 4.5 مليون شخص حتى الآن. وأضاف أن الجولة الثانية من التقييم الشامل لتحديد الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة الإنسانية في المنطقة اختُتمت ويُجرى العمل على تنفيذها.