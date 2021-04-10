شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: 26% من مصابى كورونا لا تظهر عليهم أعراض المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير برنامج التطعيم الوطنى فى وزارة الصحة الأردنية كامل أبو سل أن هناك نسبة كبيرة من المصابين بفيروس كورونا، لا تظهر عليهم الأعراض أو تظهر بصورة خفيفة، بحسب " روسيا اليوم".

وقال في تصريحات للتلفزيون الأردني، إن "نحو 26% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة"، وأشار، إلى أنه "لم تسجل حالات إنفلونزا ورشح هذا العام نتيجة ارتفاع عدد التطعيمات المضادة وزيادة الالتزام بالوقاية الصحية، وانتشار فيروس كورونا".

وسجل الأردن إجمالى إصابات بكورونا بلغ أكثر من 659 ألف إصابة، و7646 حالة وفاة.