الرئيس التونسي يزور مواقع تاريخية في القاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في البيان الذي نشرته رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس السعيد قام أيضا بزيارة مسجد عمرو بن العاص وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وفقا لما نقلته جريدة "الشروق" التونسية.

ويقوم الرئيس قيس السعيد بزيارة إلى مصر تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتعتبر هذه أول زيارة يقوم بها إلى مصر منذ توليه منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ووفقا لما جاء في البيان الرئاسي التونسي، فإن هذه الزيارة تندرج في "إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء".