أنصار الله: التحالف استهدف 4 محافظات بـ 16 غارة جوية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكر تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن طيران التحالف شن 6 غارات على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تركزت على منطقة المرازيق في مديرية خب والشّعف شرقي الجوف.

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وأشار إلى تنفيذ التحالف 5 غارات جوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 4 غارات على مديرية صرواح غربي مأرب، وغارة على مديرية مدغل شمال غربي المحافظة الغنية بالنفط مسرح القتال الأعنف بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله".

وامتدت الغارات الجوية إلى محافظة البيضاء وسط اليمن، إذ استهدف التحالف بـ 4 غارات مديرية السوادية شمالي البيضاء، في حين تعرضت محافظة صعدة شمال غربي اليمن إلى غارة جوية طالت منطقة بني صياح في مديرية رازح غربي المحافظة الحدودية مع السعودية، حسب "المسيرة".

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.