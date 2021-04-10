شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن 1282 اصابة جديدة بكورونا و2010 شخص فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دولة الكويت تسجيل 1282 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 232103 حالات فيما سجلت خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1313 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند الجمعة قوله إنه تم تسجيل 1330 حالة شفاء من الإصابة بـ "كوفيد-19" في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 216580 حالة.

كما سجلت تونس الجمعة 2010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 حالة وفاة.

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 268837، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9179.