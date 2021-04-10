شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تشدد إجراءات حظر التجوال الوقائي ضد كورونا ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت قيادة شرطة بغداد، إجراءات حظر التجوال الوقائي من فيروس (كورونا) في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- أن أفواج طوارئ شرطة بغداد شددت إجراءاتها الوقائية المتعلقة بحظر التجوال الشامل ضمن قواطع المسؤولية، حفاظاً على المواطنين من انتشار جائحة كورونا".

وأهابت القيادة، بالمواطنين التزام منازلهم حفاظا على صحتهم، وأن يتعاونوا مع قواتهم الأمنية.