«البنوك» تحذر من طرق للاحتيال على العملاء.. وتقدم نصائح لمنع اختراق الحسابات الشخصية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من محاولات احتيال، تتمثل في السؤال عن بيانات شخصية عبر رسائل نصية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت البنوك، أن موظف البنك لا يطرح بعض الأسئلة الشائعة في عمليات الاحتيال، مثل السؤال عن الرقم السري الخاص بالبطاقة أو السؤال عن الكلمة السرية للحساب المصرفي.
ونصحت العملاء بالحذر من الروابط الوهمية التي تصل عبر منصات التواصل الاجتماعي كالواتساب، مؤكدة على ضرورة تأمين حسابات تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، وذلك عن طريق تفعيل خاصية التحقق الثنائي، التي تضمن مستويات أعلى من التأمين للحسابات الشخصية.
وكشفت عن طريقة تفعيل خاصية التحقق الثنائي على واتساب كالتالي:
– اضغط على الاعدادات.
– التحقق بخطوتين.
– فعّل الخاصية.
– ادخل الرقم السري.
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