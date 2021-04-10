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‏المغرب: 4 ملايين و449 ألفا و47 شخصا تلقوا التلقيح بالجرعة الأولى ضد كورونا

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القاهرة - سامية سيد -  ذكرت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد بلغ 4 ملايين و449 ألفا و47 شخصا حتى اليوم.


وأضافت الوزارة - في بيان، اليوم- أن 15 ألفا و108 أشخاص تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تلقى 3 ملايين و840 ألفا و569 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.


يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح (أسترازينكا) المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح (سينوفارم) الصيني. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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