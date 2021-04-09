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شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. «الصحة» تقدم 7 نصائح مهمة للحد من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدمت وزارة الصحة، اليوم، عدة نصائح مهمة تساعد في التقليل من انتشار فيروس كورونا.
وقال الصحة عبر حسابها على “تويتر”: “بالتهاون أعداد الإصابات لم تتوقف.. وبالتعاون والالتزم نوقفها بإذن الله لنعود إلى الحياة الطبيعية”.
ونصحت الوزارة في انفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وأهمها:
-لبس الكمامة
-الحفاظ على التباعد الاجتماعي
-التعقيم
-عدم المصافحة
-التهوية الجيدة
-الحد من التجمعات
-التسجيل لأخذ اللقاح
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