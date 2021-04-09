شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. «الصحة» تقدم 7 نصائح مهمة للحد من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت وزارة الصحة، اليوم، عدة نصائح مهمة تساعد في التقليل من انتشار فيروس كورونا.

وقال الصحة عبر حسابها على “تويتر”: “بالتهاون أعداد الإصابات لم تتوقف.. وبالتعاون والالتزم نوقفها بإذن الله لنعود إلى الحياة الطبيعية”.

ونصحت الوزارة في انفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وأهمها:

-لبس الكمامة

-الحفاظ على التباعد الاجتماعي

-التعقيم

-عدم المصافحة

-التهوية الجيدة

-الحد من التجمعات

-التسجيل لأخذ اللقاح