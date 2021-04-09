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جدة - تنويه مهم من «مرور الرياض»: إعادة الحركة المرورية بشارعي «الأحساء» و«صلاح الدين الأيوبي» بحي الملز

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدر مرور منطقة الرياض، تنبيهاً هاماً لقائدي المركبات مؤكداً إعادة الحركة المرورية بشارع صلاح الدين الأيوبي وشارع الأحساء بالرياض – حي الملز في الاتجاهين.

وكان حساب قطار الرياض على تويتر، قد أعلن أمس الخميس أنه ابتداء من اليوم الجمعة وبالتعاون مع إدارة مرور الرياض سيعود طريق صلاح الدين (الستين) لمساره الطبيعي.

وأشار إلى أنه سوف يتم إزالة تحويلة طريق صلاح الدين الأيوبي (الستين)، وسيتم إعادة الحركة في كلا الاتجاهين على كافة طرق وشوارع التحويلة.