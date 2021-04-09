شكرا لقرائتكم خبر عن مركز «باحثات» يُطلق «برنامج إبراهيميات» خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضمن سياق البرامج التي تسعى إلى الاهتمام بالتربية، وتعزيز القيم فيها، تعتزم أوقاف مركز باحثات لدراسات المرأة إلى إطلاق برنامج “إبراهيميات” خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الشيخ أحمد حمادي.

حلقات إبراهيميات مُجلَّلةٌ بالآيات والعِظات، مُكلَّلةٌ بالعِبَر والدلالات، إبراهيمُ الخليلُ الذي جُعِلَت الإمامةُ مُتصِلةً بسببه، وباقيةً في نسَبِه، وخالدةً في عقِبِه، لا ينالُها الظالمون من ذريَّته.

الحلقات تسلط الضوء على الحياة الدعوية لأبي الأنبياء، ورفع راية التوحيد في حديثه ودعوته للناس، فضلاً عن الدروس التربوية المستخلصة من قصة “إبراهيم” عليه السلام، وأهمية الاستفادة منها وصولاً إلى التربية الإسلامية السليمة، ودور الداعي والمربي في تلك التربية.

يأتي هذا البرنامج بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامجنا (مريميات) في العام الماضي مع الشيخ أحمد حمادي، وفريق الإنتاج المبدع ثواني الدعوي.

تشاهدون برنامج إبراهيميات يوميا بعد صلاة الفجر في رمضان على قنوات الخليج 365 مركز باحثات bahethatوبإمكانك الحصول على المقاطع مباشرة عبر ​‏إرسال كلمة اشتراك للرقمhttp://bit.ly/2D3BKFm