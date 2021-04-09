"أرامكو" توقع صفقة خطوط أنابيب بقيمة 12.4 مليار دولار

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت وكالة "رويترز" أن تلك الصفقة، ستكون بخصوص أصول لخطوط أنابيب أرامكو مع كونسورتيوم بقيادة إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز.

وتلك أول صفقة كبيرة للشركة السعودية منذ إدراجها أواخر 2019، عندما باعت حكومة المملكة حصة أقلية فيها مقابل 29.4 مليار دولار في أضخم طرح عام أولي في العالم.

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وكانت أرامكو قد أعلنت في وقت سابق، عن نتائجها المالية لعام 2020، والتي أظهرت تراجع صافي أرباحها إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بعد تحقيق 49 مليار دولار، مقارنة بصافي ربح قدره 88 مليار دولار في العام السابق، بنسبة تراجع نحو 40 بالمئة.

وبحسب بيان للشركة نشرته على موقعها الإلكتروني فقد "حققت أرامكو السعودية صافي دخل بلغ 184 مليار ريال سعودي (49 مليار دولار أمريكي) في عام 2020".

واعتبر البيان أن "هذا الرقم يعتبر أحد أعلى الأرباح لأي شركة مُدرجة على مستوى العالم"، مضيفا أن "الشركة برهنت على مرونتها المالية القوية في أصعب فترة شهدها قطاع الطاقة".

وأرجعت انخفاض الأرباح بشكل عام إلى "تأثرت خلالها [فترة عام 2020] إيرادات القطاع بانخفاض شديد في أسعار النفط الخام وتراجع مبيعاته، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات".