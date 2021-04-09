مصر تحدد الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح "أسترا زينيكا"

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت بوابة "الأهرام" عن أمل الصفتي، منسبق دراسة لقاح فيروس كورونا المستجد بمركز صحة القطامية، قولها: "الدراسات البحثية لا تزال تجرى حول جميع لقاحات فيروس كورونا".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وتابعت الصفتي قائلة "حتى الآن لا يوجد لقاح في شكله النهائي، وأن جميع اللقاحات تحت الدراسة والبحث، ومع ذلك أن جميع اللقاحات التي تمت الموافقة عليها للطوارئ".

واستمرت قائلة "لم نرصد لها أي مشاكل حقيقية، خاصة لقاحي سينوفارم، وأسترازينيكا".

أما عن التوقيت الذي يتم إعلان مصر فيه آمنة من فيروس كورونا المستجد، فقالت الصفتي:

"عند وصول مصر إلى تطعيم 70 مليون مواطن بصورة كاملة، يمكننا نقول إننا تمكنا من القضاء على جائحة فيروس كورونا في مصر".

ولذلك، قالت الصفتي إن هناك حاجة ماسة لتسجيل جميع المواطنين عبر الموقع الإلكتروني، للحصول على لقاح كورونا.

الفئات المحرومة

وحددت المسؤولة الصحية المصرية، الفئات المحرومة من لقاحي أسترازينيكا وسينافورم، بقولها: "يتم منح اللقاحين لجميع المواطنين".

ولكن قالت يتم منع الحصول على اللقاحين، على أولئك الأشخاص:

- مرضى المناعة

- مرضى الروماتويد

- مرضى الذئبة الحمراء

- كل من أجرى زراعة كلى

- كل من أجرى زراعة كبد

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

كما حددت المسؤولة الصحية المصرية الفئات التي يتم منحها لقاح سينوفارم فقط، ويمنع عنها لقاح أسترا زينيكا، والتي جاءت على النحو التالي

- المرضى الذين يأخذون كورتيزون.

وبدأت مصر قبل أسابيع تطعيم مواطنيها بلقاحي شركتي "سينوفارم" و"استرازينيكا"، وحصلت حتى الآن على 1.5 مليون جرعة من اللقاحين.

كما أعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، عن تدشين خط إنتاج مصري - صيني مشترك قريبا لإنتاج مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" سنويا، الخاص بشركة "سينوفارم" الصينية.

وقالت: إن المستهدَف من تصنيع اللقاح الصيني في مصر سيكون إنتاج ما يصل إلى 60 مليون جرعة سنوياً.