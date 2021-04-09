سلطنة عمان تعلن التعامل مع "بقعة نفط" قرب أحد شواطئها

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت هيئة البيئة العمانية في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إنها تمكنت من التعامل مع بقعة نفط شمال ميناء صحار تقدر مساحتها بحوالي 8 أميال بحرية، دون أن توضح مصدرها.

ونقلت الوكالة عن عبدالله بن سعيد البوصافي أخصائي شؤون بيئة بمركز مراقبة عمليات التلوث بهيئة البيئة، أنه تم رصد بقع نفطية بسيطة منتشرة في منطقة ميناء صحار تم التعامل معها بموجب خطة الاستجابة للميناء.

وأضاف أنه تم إبلاغ المنشآت الحيوية بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية منشآتها والقيام بعمليات المكافحة في حال تعرضها لأية بقع نفطية .

وفي سياق متصل، أظهر المسح الجوي الذي نفذه سلاح الجو السلطاني العماني بقعتين من الزيت على موقعين مختلفين خارج المياه الإقليمية العمانية.

وبحسب المصدر ذاته، كانت البقعة الأولى على بعد ما يقارب (27) ميلا بحريا والثانية على بعد (19) ميلا بحريا شرق ولاية لوى شمالي السلطنة.

وميناء صحار ميناء بحري صناعي، يقع خارج مضيق هرمز في الجزء الشمالي من سلطنة عمان، ويبعد 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة مسقط.