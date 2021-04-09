الملك سلمان وولي عهده يعزيان ملكة بريطانيا بوفاة الأمير فيليب

دبي - محمود عبدالرازق - وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء لملكة بريطانيا جاء فيها: "تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة، ونعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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كما بعث ولي العهد السعودي ، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ببرقية عزاء مماثلة إلى الملكة إليزابيث، وقال فيها: "تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

وبعث ملك السعودية وولي عهده، ببرقيات عزاء إلى ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، في وفاة والده، الأمير فيليب.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، قال قصر باكنغهام في بيان: "أعلنت جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة".

وأضاف البيان "توفي سموه بسلام صباح اليوم في قلعة وندسور".

وغادر زوج ملكة بريطانيا، الأمير فيليب، المستشفى في العاصمة لندن، في منتصف الشهر الماضي، بعد أن أمضى 4 أسابيع في العلاج من عدوى وأجرى عملية في القلب.

ومنذ دخول الأمير فيليب إلى المستشفى للعلاج، لم يزره علنا سوى نجله الأكبر الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني.

وتم إدخال "دوق إدنبره" إلى مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص في 16 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن شعر بتوعك وتلقى العلاج من مرض غير محدد، ولكنه ليس مرتبطا بفيروس "كورونا" المستجد.