هل يبطل لقاح "كورونا" الصوم في رمضان؟

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير الأوقاف المصري، في تصريحات نقلتها صحيفة "الأهرام" المصرية: "أخذ لقاح كورونا بطريق الحقن لا يبطل الصوم المفروض على المسلمين خلال شهر رمضان، كما أنه لا يبطل صوم النوافل أو التطوع في غير رمضان".

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وأضاف وزير الأوقاف المصري بقوله إن "الحقن بلقاح كورونا لا يؤثر في صحة أي منهما على الإطلاق، فهو داخل في باب حُقن التداوي المشروعة التي لا تبطل الصوم ولا تعد من المفطرات، ولا يوجد أي حرج في أخذ اللقاح حَقْنًا في نهار رمضان".

وبدأت مصر قبل أسابيع تطعيم مواطنيها بلقاحي شركتي "سينوفارم" و"استرازينيكا"، وحصلت حتى الآن على 1.5 مليون جرعة من اللقاحين.

كما أعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، عن تدشين خط إنتاج مصري - صيني مشترك قريبا لإنتاج مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" سنويا، الخاص بشركة "سينوفارم" الصينية.

وقالت إن المستهدَف من تصنيع اللقاح الصيني بمصر سيكون إنتاج ما يصل إلى 60 مليون جرعة سنوياً.