السعودية: بوتشيلي يحيي حفلة غير مسبوقة في مدائن صالح

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العلا: أحيا التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي الخميس حفلة غير مسبوقة في موقع الحِجر الأثري (مدائن صالح)، وهي مدينة تاريخية في الصحراء بمحافظة العلا في غرب السعودية، على خلفية مقابر منحوتة في الصخر وأطلال رملية.

وأوضح منظمو الحفلة التي عرضها التلفزيون إن المغني الذي غنى حتى الآن مرتين على الأقل في المملكة، كان "أول فنان في التاريخ يقدم حفلاً موسيقياً على أرض" موقع الحِجر.

وقدم بوتشيلي الحفلة يرافقه أفراد عائلته في الموقع المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وهي منطقة بقيت معزولة لمدة طويلة وتعتبر متحفاً في الهواء الطلق.

وأدى بوتشيلي أغنية ليونارد كوهين "هللويا" في دويتو مع ابنته الصغيرة فيرجينيا أمام جمهور افاد المنظمون إنه اقتصر على أقل من 300 شخص ، بسبب جائحة كوفيد-19.

ويعود تاريخ موقع العلا إلى قرون، ويضم مقابر وفنونا نبطية منحوتة في صخور بلون الكراميل، ويُعتبر أبرز المعالم السياحية السعودية.

وخففت المملكة في السنوات الأخيرة القيود التي كان معمولاً بها على مدى عقود على الأنشطة الترفيهية، في إطار جهودها لجذب السياح.

وبدأت السعودية بإصدار التأشيرات السياحية للمرة الأولى في العام 2019، في إطار السعي لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

وخصصت الدولة المليارات لتطوير مواقع مثل العلا. ودعت عدداً من الموسيقيين العالميين - من جانيت جاكسون إلى مغني الراب "50 سنت " إلى فرقة البوب الكورية الجنوبية "بي تي اس" إلى إحياء حفلات في الموقع لم يكن تنظيمها وارداً في هذا البلد المحافظ جداً.

لكن الوباء أوقف هذه الحملة الطموحة للترفيه والسياحة. وسجلت المملكة العربية السعودية أكثر من 395 ألف إصابة بفيروس كورونا أدت إلى وفاة 6700 شخص.