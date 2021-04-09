الامارات تؤكد دعمها لسلطات ليبيا الجديدة

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ابوظبي: أكّدت الإمارات أحد أبرز اللاعبين في الساحة الليبية، دعمها للسلطات الجديدة في هذا البلد خلال زيارة لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إلى أبوظبي مساء الأربعاء.

واستقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الحكومة الليبية وبحث معه "الجهود المبذولة لقيادة المرحلة الانتقالية"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية.

كما بحثا علاقات التعاون "في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتنموية والاستثمارية والاقتصادية وفرص تطويرها".

وأكّد الشيخ محمد بن زايد "دعم دولة الإمارات للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وما تقوم به لتحقيق الأمان والاستقرار في ليبيا"، مضيفا ان "دولة الإمارات تقف دائما إلى جانب الشعب الليبي و مع كل ما يحقق مصلحته ويحافظ على سيادة بلده ووحدتها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية".

وتُعتبر الإمارات لاعبا رئيسيا في الساحة الليبية وأحد أبرز داعمي القائد النافذ في شرق البلاد المشير خليفة حفتر.

وتبدي أبوظبي استعدادها للتعاون "بشكل وثيق" مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية لإيجاد حلّ سلمي للنزاع في ليبيا.

ونالت حكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، ثقة البرلمان الليبي في آذار/مارس الماضي.

وغرقت ليبيا الغنية بالنفط في الفوضى منذ الاطاحة بالزعيم معمر القذافي ومقتله في 2011 في انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي، ما أدى إلى صراع على النفوذ بين قوى عدة.

وتنازعت سلطتان الحكم في ليبيا في السنوات الماضية، لكن يفترض أن تقود حكومة الدبيبة البلاد خلال مرحلة انتقالية وصولا إلى انتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.