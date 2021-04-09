شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا فى المغرب تصل لـ 500948 والجزائر تبلغ 118251 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 625 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 500948 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل، التي جرت عقب إجراء 13298، قد بلغ 5578552 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 12 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8885 شخصاً.. كما تم تسجيل 501 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 487414 شخصاً.

في السياق ذاته قال الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم، إنه تم تسجيل 135 حالة إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة في يوم واحد.

وأضاف فورار- في مؤتمر صحفي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 118 ألفا و251 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و123 حالة وفاة، كما وصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 82 ألفا و392 حالة، بعد شفاء 103 حالات خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 19 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 11 مساء إلى 4 صباحا في 9 ولايات، من بينها الجزائر العاصمة.