اخبار الخليج

الصحة: إتاحة أخذ لقاح كورونا مباشرة للفئة العمرية من (75) عامًا وأكثر

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة أخذ لقاح مباشرة بدون حجز موعد في تطبيق صحتي للفئة العمرية من 75 عامًا فأكثر.

 

وأوضحت وزارة الصحة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك من خلال التوجه إلى أقرب مركز تطعيم في كافة مناطق المملكة دون حجز موعد.

 

وذكرت الصحة، أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة يقترب من 6 ملايين جرعة عبر أكثر من 587 مركزاً للقاح في مختلف مناطق المملكة.

 

وكشفت، بوقت سابق من اليوم، عن تسجيل 904 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 396.758 حالة.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا