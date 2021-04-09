تقويم التعليم: توقيع عقد مشروع تطوير مقياس الميول المهنية

الكويت - هبة التوبجي - وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عقد مشروع تطوير مقياس الميول المهنية وبناء مقياس الجاهزية للعمل، مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، الذي وقعه معالي رئيس الهيئة د. حسام بن عبدالوهاب زمان، والمدير العام لـ “هدف” أ. تركي بن عبدالله الجعويني.

وهدفت الاتفاقية إلى قيام هيئة تقويم التعليم والتدريب بتطوير مقياس الميول المهنية، وربطه بالتصنيف السعودي الموحد للمهن والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، إضافة إلى بناء مقياس الجاهزية للعمل، وبناء نظام حاسوبي موحد لبناء المقاييس والجدارات والاستبانات، وربطه مع بوابة سبل للتطوير والإرشاد المهني.

كما يشمل المشروع تطوير وبناء أدوات القياس المهنية، لتساعد الفئات المستهدفة من رفع الوعي المهني والأكاديمي، من خلال قياس الميول والمعارف والمهارات والقدرات الشخصية المهنية وتقويمها، بناءً على منهجيات علمية وعملية تساهم في رفع مستوى الجودة وتلبية المتطلبات التنموية.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي جهة مستقلة ومختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب بالقطاعين العام والخاص؛ لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، كما أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أنشئ بهدف دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص.