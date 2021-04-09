شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر أخذ لقاح «كورونا» على نتيجة «المسحة»؟.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدى العلاقة بين أخذ لقاح فيروس كورونا، ونتيجة المسحة سواء سلبية أو إيجابية.

وأكدت الوزارة في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أن لقاح فيروس كورونا لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية وقد تكون نتيجة الأجسام المضادة إيجابية إذا تم فحصها.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن إتاحة أخذ لقاح كورونا مباشرة بدون حجز موعد في تطبيق صحتي للفئة العمرية من 75 عامًا وأكثر، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب مركز تطعيم في كافة مناطق المملكة.