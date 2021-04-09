شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» توضح أبرز مزايا المنصة الوطنية للتبرعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بإمكانية التبرع وإيصال الصدقات لمستحقيها عبر المنصة الوطنية للتبرعات. وأوضحت الموارد البشرية، أن المنصة تتميز بمرونة الانتقاء بين العديد من فرص التبرع. وتعد المنصة الوطنية للتبرعات نموذجاً وطنياً لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع. كما توفر المنصة حلولاً مبسطة لإيصال المتبرع بالمحتاج في كل مناطق ومدن المملكة من خلال عملية تبرع شفافة تحت إشراف وحوكمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية. رابط المنصة (هنا)

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